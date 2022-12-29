وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبد الله - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس، إن ذلك يجب أن يشمل تجنب الحفر أو العبث بأي رواسب في قاع بحيرات أو برك أو أنهار حيث قد تبعث منها على جراثيم داء "الأميبا" ، كما نصح بتجنب أنشطة مثل الغوص أو السباحة في المياه التي قد تكون ملوثة بالأميبا الذي قد يدخل الأنف مباشرة.

وأضاف ان هناك خطوة وقائية أخرى وهى غسل الجسم بماء وصابون بعد السباحة في المياه العذبة، وكذلك الحصول على العلاج الطبي فوًرا عند التعرض لحمى أو صداع أو تقيؤ أو تصلب رقبة.

والأميبا آكلة الدماغ مرض فتاك عادة يمكن العثور عليه في جميع أنحاء العالم، في موارد المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والبرك والأنهار والينابيع الساخنة وتحت الأرض، ويصاب به عبر استنشاقه عن طريق الأنف حيث يستهدف الدماغ ويدمر أنسجته.