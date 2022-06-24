أعلن وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين اليوم الجمعة أن الوزارة لم تستبعد ظهور موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بوقت أبكر مما كان متوقعا، وذلك خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين، استنادا إلى الزيادة في الإصابات اليومية.
وقال الوزير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "أظن أن الموجة ربما تأتي بوقت أبكر مما توقعنا، واليوم مثلا، لقد تجاوزت الإصابة 2700 حالة، وكنا في السابق في مستوى 1000 إلى 2000 حالة، لكن في هذه الأيام الأخيرة، تصاعدت إلى أكثر من 2000 حالة".
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