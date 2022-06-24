وقال الوزير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "أظن أن الموجة ربما تأتي بوقت أبكر مما توقعنا، واليوم مثلا، لقد تجاوزت الإصابة 2700 حالة، وكنا في السابق في مستوى 1000 إلى 2000 حالة، لكن في هذه الأيام الأخيرة، تصاعدت إلى أكثر من 2000 حالة".