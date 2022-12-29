اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:30 م
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السيطرة على حريق داخل غرفة بالشهر العقارى بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:20 م
السيطرة على حريق داخل غرفة بالشهر العقارى بالإسماعيلية دون خسائر بشرية حريق - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تمكن رجال الحماية المدنية والإطفاء بالإسماعيلية من السيطرة على حريق شب بغرفة داخل مكتب الشهر العقاري بشارع السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ  بنشوب حريق في إحدى الغرف داخل الشهر العقاري الذي يقع في شارع السكة الحديد بالإسماعيلية.
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الدفاع المدني والحريق وتم الدفع بسيارة اسعاف إلى مكان البلاغ وتبين ان الحريق نشب في خشب بأحدي الغرف وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية او مادية.
 
جارى تحريرالمحضر اللازم بالواقعة وأخطار الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

 


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