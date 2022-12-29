إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة نصف نقل بعربة كارو بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 5 أشخاص باصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع عربة كارو علي كوبرى شبراقاص التابع لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية بلاغا بوقوع حادث تصادم على كوبري شبرا قاص مركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نصف نقل بعربة كارو، واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص باصابات متفرقة تم رفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهدت منطقة المعهد الديني بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية انفجار غلاية كبيرة داخل مصبغة مكونة من عدة طوابق، وتسبب الحادث في انهيار أجزاء من سور المبني وإصابة 6 أشخاص بحروق متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفي حروق زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية بلاغا بانفجار غلاية كبيرة داخل مصبغة مكونة من عدة طوابق وسماع دوي انفجار آثار الفزغ بين سكان المنطقة.

هرعت قوات الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ كما انتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة للوقوف على الخسائر الناتجة عن الحادث.

وتبين انهيار سور الطابق الارضي الكائن به الغلاية نتيجة لشدة الانفجار، وإصابة 6 أشخاص باصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي.

وفي ذات السياق عاينت لجنة هندسية المصبغة لتحديد عما إذا كان المبني قد حدث به أضرار جسيمة بسبب الحادث ورفع تقرير لمحافظ الغربية.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة حميدة مركز السنطة بمحافظة الغربية بسبب خلافات بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.