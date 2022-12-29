وذكر موقع "ذا بيزنس ريكوردر" أن المستخدمين أبلغوا عن تأثر الخدمات الخاصة بالمنصة في وقت سابق خصوصًا على المتصفح الخاص بأجهزة سطح المكتب. 

وفشل المستخدمون خلال فترة الانقطاع في تسجيل الدخول إلى المنصة.. وقال العديد من المستخدمين إنهم لم يتمكنوا من رؤية ردودهم أو الرد على التغريدات أو متابعة الموضوعات الشائعة.