انقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين حول العالم

وكالات الأنباء

شهد موقع تويتر انقطاعا كبيرا، الأربعاء، مما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم إلى منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسية، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وأفاد موقع "داون ديتكتور"، الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت عبر مجموعة مصادر منها تقارير المستخدمين، بأن أكثر من 10 آلاف مستخدم من الولايات المتحدة ونحو 2500 من اليابان وقرابة 2500 من بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته.

وذكر الموقع أن التقارير عن انقطاع الخدمة على موقع تويتر تراجعت بشدة بحلول مساء الأربعاء.

ولم يرد موقع تويتر بعد على طلب للتعليق.

وتُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي.

وأثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على تويتر عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة.

وأثرت المشكلة أيضا على تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

وفي بعض محاولات تسجيل الدخول إلى تويتر ظهرت رسالة خطأ تقول "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق، هذا ليس خطأك. فلنحاول مرة أخرى".

غير أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، غرد قائلا إنه لا يزال قادرا على استخدام الخدمة.

وكتب ماسك ردا على مستخدم سأل عما إذا كان تويتر معطلا قائلا "يعمل من أجلي".

يأتي الانقطاع بعد شهرين من استحواذ ماسك على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل.

واستقال المئات من موظفي تويتر في نوفمبر، وفق بعض التقديرات، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.

كما تضررت شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى من انقطاع الخدمة هذا العام. ففي يوليو، أدى انقطاع الخدمة لمدة 19 ساعة تقريبا في شركة روجرز تيليكوميونيكيشنز، أكبر شركة اتصالات في كندا، إلى إغلاق البنوك والنقل ودخول الملايين على المواقع الحكومية.