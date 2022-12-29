أول أكاديمية لذوى الهمم بـ"حياة كريمة" بالأقصر تدعم 183 متدربا.. صور

نجحت أكاديمية العلماء الصغار إحدى المشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، فى تدريب 183 متدربا ومتدربة من أبناء الأقصر على طرق التدريس الخاصة بمنهج المنتسورى فى قرية نجع الفوال التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.

وفى هذا الصدد تقول هناء حلمى الرئيس التنفيذى لمؤسسة هيرميس للتنمية الإجتماعية، أن أكاديمية العلماء الصغار هى أول حضانة متخصصة فى تعليم الأطفال بطريقة المنتسورى، وتم إنشاؤها فى قرية الدير القرية الأم التى يتبعها نجع الفوال، كما أنها أول حضانة يتم إنشائها فى الأقصر، وتضم قسم خاص للأطفال ذوى الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة وأطفال الدمج، وقد جاءت كواحدة من المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير نجع الفوال، وهى مقامة على أحدث طراز عالمى، وتدار بالطاقة الشمسية النظيفة.

وتضيف هناء حلمى، فى بيان صحفى، أنه تخدم الحضانة أطفال قرية الدير مركز إسنا وتتيح فرص تعليمية لأطفال نجع الفوال بإسنا والقرى المحيطة، كما تتيح فرصة تعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم، ويديرها مدربون تم تدريبهم وتجهيزهم بأحدث البرامج التربوية فى تخصصات المنتسورى، وهى علم النفس والطفولة، بالإضافة إلى ما تقوم به الحضانة من تقديم تدريبات متخصصة لأبناء منطقة إسنا والأقصر، وقد ساهمت الأكاديمية من خلال برامج التدريب التى تقوم بتنفيذها فى توفير 60 فرصة عمل جديدة فى مجال تعليم الأطفال ما قبل سن الالتحاق بالمدرسة.

ومن جانبه أكد محمد حسين الجبالى وكيل وزارة التضامن بالأقصر، أن مشروع التنمية المتكامل لنجع الفوال الذى يتم تنفيذه فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يتضمن إحلال وإعادة بناء منازل نجع الفوال، بشكل يضمن خصوصية كل أسرة بإجمالى 94 وحدة سكنية جديدة تماشيًا مع مبادئ مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل الشبكة جديدة لكل منزل من منازل النجع، وتوفير خدمات صرف صحى لكل منزل بنجع الفوال، ومن خلال إنشاء شبكة صرف صحى جديدة، وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة فى إطار جهود توفير خدمات الصرف الصحي.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى عام 2022 تم إضافة مشروع تطوير 64 وحدة سكنية فى قرية الدير إلى المشروع، ليصبح إجمالى عدد المنازل التى يتم تطويرها فى المشروع 158 وحدة سكنية، كما شهد 2022 بدء العمل فى مرحلة جديدة من المشروع بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، ومؤسسة هيرميس للتنمية الاجتماعية، من أجل توريد وتركيب وتشغيل محطات طاقة شمسية للمدارس التى تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى الأقصر، وعدد آخر من المحافظات ليصل عددها إلى 102 مدرسة.