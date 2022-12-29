محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، التهنئة لأهالى محافظة المنيا، والاخوة الاقباط بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد 2023، مقدما خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى غيرت وجه الريف المصرى، حيث تحظى محافظة المنيا بتنفيذ 3489 مشروعًا خدميًا بنطاق 192 قرية بإجمالى 757 تابع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، الذى يعقده محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديرى المديريات الخدمية، رؤساء الشركات والهيئات، ممثلى جهاز التعمير، مهندسى دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وشباب البرنامج الرئاسي.

ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التى يجرى إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة فى قرى الريف.

استمع المحافظ، للتقرير المفصل عن المشروعات التى يجرى تنفيذها، والمعد من مهندسى دار الهندسة، من خلال المرور الميدانى الأسبوعى، على المشروعات بنطاق المراكز المستهدفة، لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ودراسة المعوقات للعمل على ايجاد حلول سريعة لها.

شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والكفاءة، وفقا للمقايسات والتصميمات الهندسة، والنماذج المطروحة لنهو الاعمال الانشائية وتوصيل المرافق والخدمات.

وكان محافظ المنيا، قد تفقد "الثلاثاء الماضى، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى يجرى تنفيذها بمركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالمدينة.