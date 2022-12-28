3 مكملات تقوى مناعتك لمواجهة موسم البرد والأنفلونزا

كتبت ميرفت رشاد

مع بدء موسم البرد وفيروس كورونا والأنفلونزا ، من الطبيعي التفكير في كيفية الحفاظ على صحتك، وينتشر استخدام الفيتامينات والمكملات لتعزيز جهاز المناعة لمواجهة الأمراض، وفى السطور القادمة سنوضح لك أهم المكملات الغذائية التي يجب تناولها في موسم الشتاء ، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

فيتامين سي



هذا الفيتامين القوي هو أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تساهم في إصلاح الأنسجة بعد التعرض للجذور الحرة التي يتم إطلاقها أثناء التمثيل الغذائي والتعرض لأشعة الشمس والمواد الكيميائية، يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين ج من خلال التغذية الجيدة ، ولم يتم إثبات آثار الجرعات العالية من فيتامين ج في الوقاية من الأمراض أو علاجها ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أن المكملات الروتينية اليومية قد تكون مفيدة.

أين تجد فيتامين ج: الفواكه والخضراوات الطازجة (تناولها نيئة) ، مثل الطماطم والبروكلي الكرنب.

فيتامين د



يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تكوين فيتامين (د) في الجلد ، وعندما يتم تنشيطه كهرمون ستيرويد ، فإن هذا الفيتامين له تأثيرات مهمة على جهاز المناعة في بطانة الشعب الهوائية ، يعزز فيتامين د المنشط التعبير عن الببتيدات ، وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية. توجد هذه الببتيدات في خلايا الدم البيضاء (الخلايا الوحيدة والعدلات) وكذلك الخلايا التائية في الأغشية المبطنة لمجرى الهواء.

أين تجد فيتامين د: السمك والبيض والحليب. ومع ذلك ، فإن معظمنا لا يحصل على ما يكفي من فيتامين د ، لذلك قد يكون من المفيد تناول مكمل يومي من 1000-2000 وحدة دولية.

الزنك

يعتبر الزنك سلاحًا رائعًا آخر ضد الغزاة الفيروسيين أو البكتيريين ، والذي يمكن استخدامه لمحاربة العدوى.

أين تجد الزنك: الحد الأقصى للكمية الموصى بها وفقًا لمايو كلينك هو 8 مجم للنساء و 11 مجم للرجال ؛ العثور على الزنك في الدجاج واللحوم الحمراء وحبوب الإفطار المدعمة.

يؤدى اتباع نظام غذائي صحي وتناول مكملات الفيتامينات اليومية مثل C و D إلى تعزيز صحة المناعة، قد يكون الزنك مفيدًا أيضًا إذا تم تناوله في غضون 24 ساعة من الإصابة بالبرد ، لكن لا تتناول الزنك عن طريق الأنف (بخاخ) لأن هذا قد يتسبب في فقدان حاسة الشم لديك.