حافظ على قوة جهازك المناعي مع هذه الأطعمة

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الطرق المختلفة لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا، منها النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وأفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جهازك المناعي هي تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تقوية جهاز المناعة من خلال نظامك الغذائي، بحسب موقع "In the know".

إن التركيز على نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة هو المفتاح.

قائمة بالأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لتقوية جهاز المناعة لديك:



-البروتين:

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الشفاء يمكنك أن تجد هذا في المنتجات النباتية والحيوانية مثل الحليب والبيض ولحم البقر والدجاج والأسماك والمكسرات والفاصوليا والبذور.

فيتامين أ:

يساعد في تنظيم جهاز المناعة والحماية من الالتهابات ابحث عنها في البطاطا الحلوة والجزر والبروكلي والسبانخ والبيض أو الحليب والحبوب المدعمة بفيتامين أ.

-فيتامين سي:

ابحث عن هذا في الحمضيات يساعد جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة.

فيتامين د:

يمكنك العثور عليه في الأسماك الدهنية والبيض وكذلك المشروبات المدعمة بفيتامين د.

فيتامين هـ:

يعمل كمضاد للأكسدة. مضادات الأكسدة تقلل الالتهاب. احصل على فيتامين هـ في الحبوب المدعمة وبذور عباد الشمس والزيوت النباتية وزبدة الفول السوداني.

الزنك:

قد يساعد هذا في التئام الجروح. يمكنك العثور عليه في جنين القمح والفاصوليا والتوفو ، لكن الزنك أفضل من مصادر حيوانية مثل لحم البقر والأسماك.

البروبيوتيك:

تسمى البروبيوتيك أحيانًا بكتيريا جيدة يمكن أن تساعد جسمك على هضم الطعام وحتى محاربة الخلايا التي تسبب المرض. يمكنك العثور عليه في الأطعمة مثل الزبادي واللبن الرايب.