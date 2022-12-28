وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الفرنسى سيزور معسكر تدريب للجنود الأوكرانيين، كما سيلتقي بعد ذلك بنظيره الأوكرانى "أوليكسى ريزنيكوف"، ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

ويعد وزير الدفاع الفرنسي هو أحدث مسئول فرنسي رفيع المستوى يزور أوكرانيا بعد الرئيس "إيمانويل ماكرون" في شهر يونيو الماضي ووزيرة الخارجية الفرنسية "كاثرين كولونا" التي زارت أوكرانيا ثلاث مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وكانت قناة BFMTV ،أفادت بأن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو سيزور كييف، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني.