اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسى يحذر نظيره الفرنسى من احتمال استخدام أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:48 م
وزير الدفاع الروسى يحذر نظيره الفرنسى من احتمال استخدام أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة" وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ.ش.أ

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حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، من خطر استخدام كييف المحتمل لـ "قنبلة قذرة".

وبحث الجانبان، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الوضع في أوكرانيا "الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، نظيره الفرنسي بـ "هواجسه بشأن استفزازات أوكرانية محتملة باستخدام قنبلة قذرة".

وكانت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية نقلت في وقت سابق عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، قولها إن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة، واتهام روسيا بفعل ذلك؛ لكي تفقد موسكو دعم شركائها الأساسين.

 


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