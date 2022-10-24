أوكرانيا وفرنسا تنسقان الخطوات التالية لمواجهة "الابتزاز النووى الروسى"

أ.ش.أ

نسق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا الخطوات التالية في العمل مع الدول الأخرى، وداخل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواجهة "الابتزاز النووي الروسي".

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، تحدثت إلى نظيرتي الفرنسية كاثرين كولونا، كلانا أدان حملة التضليل الروسية "القذرة".

وأضاف: نسقنا كذلك الخطوات التالية في عملنا مع الدول الأخرى وداخل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمواجهة هذه الأكاذيب وتجنب أي عمليات روسية زائفة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أجرى أمس محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ،والتركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، أعرب خلالها عن "مخاوفه بشأن احتمال استخدام أوكرانيا" لقنبلة قذرة ".

ورد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على تحذير روسيا حول استخدام أوكرانيا المزعوم لـ "قنبلة قذرة" قائلا: "إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن".