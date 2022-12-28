وزير الإسكان فى زيارة لجامعة سوهاج ويشيد بالمستشفى الجديد

سوهاج محمود مقبول

أستقبلت جامعة سوهاج الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، حيث قام الوزير بتفقد المستشفي الجامعى الجديد ومقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

جاءت عملية التفقد للمستشفى بحضور رئيس الجامعة و الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد والمهندس مصطفي هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وخلال جولته أشاد الدكتور عاصم الجزار بحجم الإنجازات التي تتم داخل مقر الجامعة الجديد من الإنشاءات التي تجسدت على أرض الواقع، فضلًا عن المشروعات الجاري تنفيذها لتقديم خدمات تعليمية علي مستوي عالي من الجودة ، والتي تأتي انطلاقًا من جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والتنمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق ان الدكتور عاصم الجزار قد اجري جولة تفقدية تفصيلية للمستشفي الجامعي الجديد، والتي تم تشغيل 15 عيادة خارجية بها فى تخصصات طبية مختلفة كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبى للمستشفى، قبل الإعلان عن افتتاحها قريباً بإعتبارها أحد المشروعات القومية التى يتم إنجازها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف رئيس الجامعة ان الجولة شملت تفقد عدد من أقسام ووحدات المستشفي مثل وحدة الغسيل الكلوي والتي تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوي لتخفيف آلامهم وتيسير حصولهم على خدمة طبية مُميزة، وقسم النساء والتوليد وغرف العلميات، وماقبل الكشف، والإفاقة وحضانات المبتسرين وغيرها لمتابعة سير العمل، مضيفاً ان وزير الاسكان قد أثنى على الجهد المبذول بالمستشفي الجامعي الجديد ودورها المتميز في تقديم رعاية طبية فائقة للمرضى بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.