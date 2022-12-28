السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ف.ا" عامل بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر والهيروين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل لإحرازه سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش والهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترفا بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا.س" بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بتهديده بسلاح والاستيلاء منه على متعلقاته الشخصية وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.