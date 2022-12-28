محافظ سوهاج يشهد انطلاق ثان قافلة شاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى بقرية أم دومة

سوهاج- محمود مقبول

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإطلاقه العديد من المبادرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأربعاء، ثان قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي تأتي تحت شعار(ستر وعافية) وذلك بقرية أم دومة دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج و تضم القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل بداخلها القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا فضلا عن قوافل توعوية، يأتي ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.

ومن جانبه، قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتفقد أعمال القافلة بقرية أم دومة ووجه الشكر للتحالف الوطني والجمعيات المشاركة ودعمها المجتمعي للأسر الأولى بالرعاية خاصة في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل أية معوقات؛ لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، لافتا إلى دعم المحافظة لكافة المبادرات والأنشطة المجتمعية المختلفة، في سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في مشاركة الحكومة من أجل توفير " حياة كريمة " للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياج .

يأتي ذلك بمشاركة عددٍ من كيانات التحالف الوطني وأعضاءه؛ حيث يتم تنفيذ القافلة بمشاركة كل من مؤسسة العربي للتنمية مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة بهية ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة أبو العينين وجمعية الدكتور مصطفى محمود وجمعية الأورمان ومؤسسة كير مصر والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبمشاركة جامعة سوهاج، وبدعم من محافظة سوهاج من خلال كافة القطاعات التنفيذية.

وقال التحالف في بيان له، إن فعاليات قطار الخير لأهالينا في صعيد مصر بدأت مع أول شهر ديسمبر بإطلاق التحالف لقافلتين موسعتين بمحافظة قنا تم تنظيمهما لأهالي قرية التطويرات و دندرة والقرى المجاورة، وتم خلالهما تقديم خدمات متنوعة طبية، تنموية، توعوية وأيضا ترفيهية لأكثر من 20 ألف مواطن، كما شملت خدمات قطار الخير إدخال الفرحة على اهالي قرية الفارسية بمركز اسنا في محافظة الاقصر بإعادة إعمار 30 منزل لتصبح منازل سكن كريم بعدما كانت متهالكة حيث اشتمل الإعمار على بناء الجدران والأسقف خرسانة وتم عمل محارة وأبوب وشبابيك وارضيات سيراميك وفرش المنازل فرش كامل.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.