مياه قنا: طرح تنفيذ مشروع شبكات انحدار الصرف الصحى بمدينة الأمل

قنا صابر سعيد

قال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، إن الشركة قامت بطرح تنفيذ مشروع شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمجاورات التسع بمجمع الأمل السكني التابع لمركز نجع حمادي، تمهيدا لاختيار أفضل عروض الشركات المتقدمة، واسناد تنفيذ المشروع إليها.

وأضاف عرفه، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون محافظة قنا في 22 نوفمبر الماضى لتنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة الأمل، ولم تتوانى الشركة فى بدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ تلك الشبكات، حيث قامت بعمل جسات أرضية للتربة بموقع المدينة عقب توقيع البروتوكول بثلاثة أيام.

وأوضح رئيس شركة مياه قنا، أن الشكرة أنهت إجراءات طرح مشروع الشبكات فى وقت قياسى، مشيرًا إلي أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص علي مصالح أعضاء الجمعيات المستفيدين من أراضي مشروع مدينة الأمل، من خلال إتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل تحقيق أحلام المستفيدين من المشروع ، والتي انتظروها منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدا أن محافظة قنا اتخذت خطوات استباقية من حيث ابرام التعاقدات مع الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية، علي الرغم من تأخر الجمعيات في سداد المبالغ المُستحقة.