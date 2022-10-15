تعرف على نتيجة الاختبارات التحريرية لمسابقة شركة مياه قنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن نتيجة الاختبارات التحريرية الخاصة بالمسابقة رقم (١) لسنة ٢٠٢١ لوظائف "مهندس- كميائي – فني معمل – فنى تشغيل - مدخل بيانات وكاتب - قارى ومحصل - مراقب أمن- حرفي - سائق وسائق معدات".

وأوضحت الشركة، أن الاختبارات تم إجراؤها بمعهد الخدمة الاجتماعية بقنا تحت إشراف لجنة من قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة ممن أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.