مصرع عامل فى تصادم قطار بعربة "كارو" بقنا

قنا- صابر سعيد

لقى عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم قطار مع عربة كارو بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد مصرع عامل فى حادث تصادم قطار مع عربة كارو أثناء المرور بمزلقان بقرية الأشراف بقنا، وتبين مصرع عبد الله إسماعيل، 51 عاما، عامل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مقر الواقعة وسيارة إسعاف لنقل الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى في انتظار استخراج التصاريح اللازمة للدفن.



وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في الحشيش، بمركز دشنا، شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 15 سبتمبر من العام الجاري، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم راضي.م.ف، 37 عاما، عامل، ومقيم أبو مناع غرب بدشنا، تهمة حيازة حشيش بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2236 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 2423 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

