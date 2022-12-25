مصرع شاب صدمه قطار أمام قرية الشقر جنوب بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

لقى شاب في بداية العقد الرابع من العمر مصرعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتصادم قطار بشخص أمام مزلقان قرية الشقر نجم عنه وفاته الشاب في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ أحمد ع ع يبلغ من العمر 31 عامًا، عامل، جثة هامدة إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزى.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب المتوفي أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة