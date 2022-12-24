الكشف على 583 حالة بقريتى الترامسة والدهسة بقنا في قافلة طبية

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة أجرت الكشف وصرف العلاج المجاني لـ583 حالة في تخصصات الأطفال، الباطنة، امراض النساء، الرمد بأن الحالات ، جاءت كالتالي 220 حالة رمد، و76 حالة نساء، و132 حالة أطفال، 155 حالة باطنة، وذلك بمشاركة طلاب كلية الطب والتمريض واتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي.



وكانت قد نظمت مديرية الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية بقرية عزبة جبريل التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1371 حالة بواقع "339 حالة طب أطفال، 295 حالة أمراض باطنية، 286 حالة طب وجراحة عيون، 193 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 165 حالة جراحة عامة، 58 حالة أمراض نساء وتوليد، 35 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ139 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 112 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.