"النيل للإعلام" بسوهاج يعقد ندوة تثقيفية حول صعوبات التعلم بمشاركة "التعليم"

عقد مركز النيل للإعلام بسوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ندوة تثقيفية حول صعوبات التعلم بحضور إيمان على إمام مدير مركز النيل للإعلام، وماهر عبد الخالق مدبر عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وعدنان بدوى مدير عام إعلام جنوب الصعيد وميرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم.

تحدثت الندوة عن صعوبات التعلم والتعامل النفسى الامثل معها بحضور لفيف من المتخصصين فى المجال حيث حاضر فى الندوة الدكتور طارق ذكى موسى أستاذ علم النفس بكلية الاداب بسوهاج وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالتربية والتعليم ومرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بحضور معلمى المدارس وموجهين ومديرى الإدارات.

كما ناقشت الندوة الفرق بين صعوبات التعلم وبطئ التعلم والدمج والفرق بين صعوبات التعلم الانمائية والأكاديمية وكيف تتم اكتشاف تلك الحالات وإحالتها والتعامل معها وجهود مديرية التربية والتعليم فى التغلب على تلك الصعوبات من خلال التدريب المستمر للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ذوى صعوبات التعلم للتدريب على احتواء التلاميذ فى المنزل والمدرسة وأوصت الندوة بعمل ندوة توعوية لأولياء الأمور لأنهم الجناح الثانى فى التوعية بذلك الموضوع الحيوى والهام.

وقالت إيمان على إمام، مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج، إن التعليم يعد الركيزة الأساسية ليناء المجتمعات وتقدمها ويتحقق ذلك من خلال تطبيق منظومة تعليمية حديثة ومتطورة مواكبة لمتطلبات العصر تعليم عصرى لبناء جيل واعد يحقق أهداف التنمية المستدامة يستوعب المختلف ويحارب الأفكار الدخيلة والمغلوطة معنى بالأساس بالجودة والكيف.