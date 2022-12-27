167 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيرى الذى يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 167 مواطنا.

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوى الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات للنقل، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.