محافظ دمياط تعلن انتهاء المدة المحددة للإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الحملات التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية والوحدات المحلية، وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة.
وتم تنفيذ حملات متتالية استهدفت مناطق مختلفة بمراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أى محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها، وذلك من خلال مديريتى الصحة والطب البيطرى.
وعلى جانب آخر، أعلنت محافظ دمياط، انتهاء المهلة المحددة التى تم منحها للتجار، وأصحاب المنشآت التجارية للإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين، وذلك بوضع ملصق بسعر كل سلعة، مؤكدة أنه تم تفعيل إجراءات مصادرة السلع غير المعلن عن أسعارها اعتبارا من اليوم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على مديرية التموين بالاستمرار فى توزيع الأرز على محال البيع لتغطية احتياجات السوق من تلك السلع الاستراتيجية، ووجهت بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لمتابعة العمل بتلك المنظومة وضبطها والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومنع الجشع والاستغلال، وإطار توجيهات الدولة لمواجهة الجشع والاستغلال وحجب السلع لبيعها في السوق السوداء.
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