محافظ دمياط تعلن انتهاء المدة المحددة للإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين

وتم تنفيذ حملات متتالية استهدفت مناطق مختلفة بمراكز ومدن المحافظة، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أى محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها، وذلك من خلال مديريتى الصحة والطب البيطرى.

وعلى جانب آخر، أعلنت محافظ دمياط، انتهاء المهلة المحددة التى تم منحها للتجار، وأصحاب المنشآت التجارية للإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين، وذلك بوضع ملصق بسعر كل سلعة، مؤكدة أنه تم تفعيل إجراءات مصادرة السلع غير المعلن عن أسعارها اعتبارا من اليوم.