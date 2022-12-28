ضبط بقال تموينى تصرف فى سلع تموينية.. ومصادرة نصف طن أرز محجبة فى الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة للرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار، وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياة كريمة بمكافحة غلاء الأسعار، ضمت مفتشى تموين إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، لتفقد الحالة التموينية بدائرة مركزى طنطا وقطور.

وأسفر المرور عن ضبط صاحب محل بقالة تموينى بمركز طنطا قام بالتصرف فى سلع تموينية تقدر بمبلغ وقدرة 22442 جنيه، وضبط عدد 4 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 % زنة 50 كجم للشيكارة تجميع داخل مخزن المحل بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء والتربح غير المشروع من وراء ذلك.

كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص بدائرة مركز طنطا والتحفظ على نصف طن شكائر أرز أبيض بعرض حجبة عن التداول ، كما قامت الحملة بإجراء محاولة شراء على سوبر ماركت بدائرة مركز طنطا وأسفرت المحاولة عن قيام صاحب المحل ببيع شكائر أرز بأزيد من التسعيرة بمبلغ 150 جنيه فى الشيكارة الواحدة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن أعلاف حيوانية والتحفظ على 1 طن علف مجهول المصدر بدائرة مركز قطور، تم تحرير محاضرجنح بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.