محافظ جنوب سيناء يوزع 3 آلاف لحاف على الأسر الأكثر احتياجا بالطور

وكان تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معارض وأسواق ومنافذ البيع والمحلات التجارية باستاد طور سيناء لمحاربة وضرب الأسعار، وذلك للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم تلاعب أصحاب المحلات والأسواق الخضروات فى الأسعار.

والتقى المحافظ أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضائهم عن جودة المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدواجن، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين، وأمر باستقبالهم في الديوان العام لحل مشاكلهم.

وتفقد المحافظ خلال جولته اليوم معرض المنتجات الزراعية والبدوية ومعرض الشباب والرياضة، وأكد المحافظ أنه سيتم عمل معرض دائما لهم، كما تفقد معرض السلع الغذائية والخضراوات واللحوم والدواجن والدواجن لمحاربة وضرب الأسعار لبيع اللحوم والخضراوات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة مواطنين ضد الغلاء.

وأمر المحافظ بتخفيض الأسعار 50%، مشددا على كل رئيس مدينة متابعة الأسواق والمنافذ بيع السلع الغذائية والخضراوات والأسواق والمحلات التجارية وله الحق فى الضبطية القضائية، مؤكدا على عدم السماح بالتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين وإلغاء تراخيص والغلق الفورى لكل المنافذ والمحلات التجارية المخالفة لهذه التعليمات وهناك متابعة يومية.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات أى كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى أنه لن نسمح باستغلال المواطنين، موجها بشن حملات مكثفة يومية علي الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين وللمجلس القومي للمرأة بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن للمرور علي كافة المحلات التجارية والأسواق والمنافذ بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد المحافظ بالمحافظة بتنفيذ 94% الميزانية من الخطة الاستثمارية، جاء ذلك خلال تفقد معرض محاربة الأسعار بحضور اللواء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للتخطيط واللواء احمد الاسكندراني السكرتير المساعد المحافظة ومشايخ وعواقل البدو.