محافظ بورسعيد يقرر إطلاق اسم الراحل اللواء مصطفى كامل على مبنى الديوان العام المطور

قرر اللواء عاد الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، الأربعاء، إطلاق اسم الراحل اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق على مبنى الديوان العام المطور "الجناح الغربي"، تقديراً وامتناناً لما قدمه من جهود كبيرة خلال فترة عمله محافظاً ل مدينة بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن اللواء الدكتور مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق صاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد، وأحد رجال القوات المسلحة المخلصيين الذين ساهموا في الارتقاء بمحافظة بورسعيد، وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهداً في تقديم الدعم المتواصل لأهالى محافظة بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد، قد نعى ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء دكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، الذى وافته المنية الأحد الماضى، بأنه أحد رجال القوات المسلحة المخلصيين، وأننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة.

كما تقدم محافظ بورسعيد، صفوف المشاركيين في تشييع جثمان اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق، في مدينة القاهرة، مقدماً واجب العزاء لأسرته، وداعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن ينعم على أسرته بالصبر والسلوان.

تم تطوير مبنى الديوان العام المطور "الجناح الغربي"، حديثا ومزود بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومقام على أحدث طراز، ضمن أعمال التطوير التي شهدها الديوان العام مؤخرا.