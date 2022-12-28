محافظ بورسعيد يتابع منظومة الشكاوى.. ويؤكد: التحول الرقمى ساهم فى تقديم الخدمات

واستعرض محافظ بورسعيد، تقريراً يوضح موقف الشكاوي الواردة لجميع أحياء بورسعيد ، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة، ونسب إنجازها ومدى سرعة التعامل معها والرد عليها.

وأشار المحافظ، إلي أن منظومة التحول الرقمي ببورسعيد ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها أعمال الميكنة التي شهدتها المراكز التكنولوجية بدواوين عموم المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى ميكنة أكثر من 8 مراكز تكنولوجية، فالخدمات لم تعد ورقية بل اصبحت رقمية مميكنة، ويقوم المواطن بتقديم الطلب عبر الشباك الواحد المميكن في المركز التكنولوجي بالديوان العام ، ويتم توجيه الطلب للجهات المختصة، ثم الرد والاستلام من نفس الشباك، دون الحاجة للتوجه للادارات او الجهات الخارجية، ومن خلال الشباك الواحد يتم تقديم الخدمة والحصول عليها، مما يساهم في توفير الجهد والوقت والمال للمواطن.

وتوجه محافظ بورسعيد، بالشكر للعاملين في المراكز التكنولوجية على جهودهم في سرعة تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي تم تلقيها من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام، مطالباً باستمرار الأداء المتميز للعاملين بمنظومة الشكاوي لتحقيق تواصل أفضل مع المواطنين.

كانت محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، في ظل التطورات التي شهدها النظام الإداري بالمحافظة، وحققت منظومة رصد ومتابعة الشكاوي تفاعلاً كبيراً مع المواطنين خلال الفترة الماضية في مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياة المواطنين ببورسعيد.