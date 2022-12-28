محافظ القليوبية: ضبط 13 طن أرز أبيض وسكر خلال حملة مكبرة بالمراكز والمدن

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه شملت الجولة المرور على عدد من المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل مراكز مدينة بنها وطوخ، وبالأخص مخزن لتعبئة وتغليف الأرز والسكر والدقيق بعزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها، ومخازن أيضا بطريق خط 12 بنطاق مدينتي بنها وطوخ، بالإضافة إلى المرور على أحد المحلات لبيع العطارة بمدينة بنها، وذلك بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين، بناءاً على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهاً للكيلو الواحد، و12 جنيها للأرز السائب.

وأسفرت الحملة عن ضبط، 7060 كيس سكر مصري وزن الكيس 850 جرام بإجمالي 6 طن تقريبا، وكذلك 5555 كيس سكر وزن الكيس 900 جرام بإجمالي 5 طن تقريبا، وكذلك 70 شيكارة أرز أبيض، وزن الشيكارة 25 كجم، بإجمالي طن و750 كجم أرز، و30 باكتة أرز وزن الباكتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم أرز معبأ، وتم تحرير محاضر تلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.

كما كلف المحافظ، مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية، وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة علي المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية واستقرار الأسواق من خلال غرف العمليات.

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من المواطنين وحَرِص على الاستماع لأرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بوفرة السلع الأساسية بالأسعار المعلنة مطالبين بالمتابعة المستمرة للأسواق والأسعار، وطمأن المحافظ المواطنين بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مُثنياً على الجهد الكبير الذي تُبذله السلاسل التجارية من توفير كافة السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التُجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وعلى هامش الجولة وجه الهجان، رئيس مجلس مدينة بنها، برفع 3 أكشاك بدون ترخيص ومتعدية على حرم الرياح التوفيقي بمنطقتي عزبة السوق والحرس الوطني، واستمرار وتكثيف الحملات للحفاظ علي المظهر الحضاري.

جاءت ذلك بحضور كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية، ورضا عويس مدير إدارة الرقابة المتابعة ومندوب من مديرية الصحة والطب البيطري بالقليوبية.



السلع الغذائية المضبوطة بالحملة



المضبوطات بالحملة



جانب من المضبوطات بالحملة



جانب من المضبوطات



خلال الحملة بالقليوبية