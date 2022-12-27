القليوبية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان وتسليم كراسى وأجهزة تعويضية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، احتفالية المحافظة باليوم العالمى لحقوق الإنسان، التى أقامتها المحافظة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، لتكريم عدد من ذوى الهمم والقادرون باختلاف، وشارك بالندوة كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على يوسف السكرتير العام المساعد، والمشرف على وحدة حقوق الإنسان فى المحافظة، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والعميد رياض دياب مدير وحدة حقوق الإنسان بمديرية أمن القليوبية، والقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والشباب والرياضة والأزهر والأوقاف، نجلاء الفرماوى مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة.

وبدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم، ثم فقرة قصيدة شعرية عن مصر قدمتها إحدى الطالبات من مدرستى النور للمكفوفين، وترجمها للغة الإشارة أحد الطلبة من مدرسة الصم وضعاف السمع، ثم تم عرض لجهود وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد محافظ القليوبية، أن اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة غرضه وضع هذه الفئة فى دائرة الاهتمام، وأن الدولة المصرية لا تألوا جهدا لتقدم أفضل ما لديها لخدمتهم ودائما ما تستمع لأفكارهم التى تعبر عن قدراتهم الفذة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط، بل يجب أن تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، ومن وقتها تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف المبادرة على أكمل وجه وتعد مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمى الكامل، حيث استهدفت توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين، وراعت حقوق الإنسان بكل أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق فى الحياة وتحسين جوانب المعيشة، من خلال تبنى خطة موسعة لحياة كريمة بالريف المصرى، إذ تجسد المبادرة الرئاسية رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.

وأكد محافظ القليوبية، أن ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، ودائمًا ما يوليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير سبل الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان دمجهم مع أقرانهم فى المجتمع، مثمنًا جهود القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية باليوم العالمى لذوى القدرات، والذى يهدف إلى زيادة الفهم بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم.

وأكد المحافظ، أن القليوبية كانت من أولى المحافظات التى بدأت فى إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتكون مهمتها الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوى القدرات الخاصة والمرأة المعيلة وكبار السن، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور عن طريق عقد ندوات توعوية بالتنسيق مع الجامعة ومديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والمجلس القومى للمرأة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية ولترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز، ودمج كافة فئات المجتمع للمشاركة فى ركب التنمية والعبور إلى الجمهورية الجديدة التى نأملها جميعًا.

وفى ختام الاحتفالية، كرم الهجان، 20 من الأبطال الرياضيين من ذوى الهمم الحاصلين على ميداليات فى مختلف الألعاب الرياضية، وتوزيع 4 سماعات طبية، كما تم تسليم 9 أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توزيع 60 كرسى متحرك على عدد من ذوى الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى ورجال الأعمال.