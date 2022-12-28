اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:55 ص
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.


العام الميلادي الجديد

مجلس الوزراء

تهنئة الرئيس

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الحكومة: 44% من المصريين يروا أن انعقاد كأس العالم بقطر أفضل حدث عالمى 2022

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:49 ص

رئيس الوزراء يتابع الخطة الإعلامية والتوعوية لمشروع تنمية الأسرة المصرية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 07:22 م

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:04 م

قرار حكومى بإضافة الأراضى والعقارات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى بالقاهرة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:00 م

الحكومة: 11شركة ناشئة مصرية ضمن الأكثر تمويلا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 11:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة