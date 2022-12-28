محافظ الفيوم يسلم مفاتيح 15 منزلا بعد إعادة إعمارها بطامية.. صور

الفيوم رباب الجالي

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مفاتيح عدد 15 منزلا، بمنطقة الجبلاية بمركز طامية بعد إعادة إعمارها، وتنفيذ عدد من التدخلات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بالمنطقة، بتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين محافظة الفيوم ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مع ختام المرحلة الأولى لمبادرة المؤسسة "سكن كريم"، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والنائب محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، وخالد عبد الصادق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وهانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، ومحمود الحجر مدير فرع المؤسسة بالفيوم، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية.



تفقد محافظ الفيوم، المنازل التى تم إعادة إعمارها بمنطقة الجبلاية بمركز طامية، للوقوف على ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة، من أسقف خرسانية، وتجهيزات لفرشها، والمتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية والكهربائية، كما قام بتسليم مفاتيح المنازل التى تم إعمارها للمستفيدين، فضلًا عن تسليم عدد من المشروعات للمرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة.



وأوضح المحافظ، أن المنازل التى تم إعمارها ورفع كفاءتها، جاء بالتنسيق بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركات المهندس التأمين والتأمين على الحياة، فى إطار المشروع القومى "حياة كريمة " بما يجعل المنطقة من المناطق الأكثر تطورًا، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن، وأعرب المحافظ خلال فعاليات تسليم مفاتيح المنازل عن بالغ سعادته لمشاركة أهالى القرية فرحتهم بتطوير منازلهم.



وأشاد المحافظ، بالدور الإيجابى لمؤسسة صناع الخير للتنمية وشركتى المهندس للتأمين، والمهندس لتأمينات الحياة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، فى القطاعين الخدمى والتنموى، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجًا، مؤكدًا على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعًا بمختلف قرى مراكز المحافظة، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة وورش حرفية للأهالى الاولى بالرعاية خاصة السيدات لتعينهم على مطالب الحياة.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة على أرض الواقع بالدولة المصرية خلال السبع أعوام الأخيرة، يعد معجزة حقيقية بما تحمل الكلمة من معنى، مؤكدًا على العمل الجاد ومسارعة الزمن وبذل المزيد من الجهد من خلال التشبيك بين مختلف القطاعات، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية، لافتًا إلى أهمية التوسع فى توفير فرص عمل للشباب والفتيات من خلال العمل بمجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



كما التقى محافظ الفيوم، عقب افتتاح المنازل بعددٍ من الأهالى، واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم، موجهًا بدراستها والعمل على إيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية.



ومن جهته شكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، محافظ الفيوم لدعمه الدائم للعمل الخيرى وقضايا المجتمع المدنى، وتذليله كافة العقبات أمامهم لتنفيذ مشروعاتهم الخدمية بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المحافظة، مشيرًا إلى أن عمليات الإعمار والتأهيل شملت عدد 15 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الجبلاية بمركز طامية، بتكلفة 1,5 مليون جنيه، مع تنفيذ عدد من التدخلات الاجتماعية بالمنطقة تضمنت، قافلة طبية لأمراض العيون بتكلفة 450 ألف جنيه، تم الكشف خلالها على 640 حالة، وتم صرف الادوية لعدد 250 حالة منها، وتم تسلييم 205 نظارة طبية، وإجراء 40 عملية عيون، كما تم تركيب وصلات مياه شرب نقية للمنازل بتكلفة 300 ألف جنيه، ومساعدات نقدية شهرية بقيمة 250 ألف جنيه، ومساعدات عينية "بطاطين ومواد غذائية ولحوم، بقيمة 500 ألف جنيه.



وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، بأن الأعمال تضمنت الإحلال والتجديد للمنازل وترميم الجدران وعمل الأسقف الخرسانية ونجارة الأبواب والشبابيك وأعمال المحارة والتشطيب، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن فرش المنازل بغرفة نوم رئيسية وغرفة نوم أطفال وغرفة استقبال، كما تم تركيب عدد 60 وصلة مياه شرب نقية للمنازل الأولى بالرعاية بالمنطقة، بجانب توفير عدد من ماكينات الخياطة كمشروعات للمرأة المعيلة، وأنوال صناعة السجاد بمصنع قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق.



ولفت، إلى أنه تم اليوم الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة المؤسسة "سكن كريم" لتطوير ورفع كفاءة، عدد 200 منزلًا، وتنفيذ عدد من التدخلات الاجتماعية بتكلفة بلغت 37 مليون جنيه خلال عام 2022، شملت قرى وعزب دار السلام، والصعايدة، والصفيح، والنزلة بمركز يوسف الصديق، والسدح بمركز إطسا، وداوود والجبلاية بمركز طامية، والحبون بمركز سنورس، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب تنفيذ مبادرات تستهدف التمكين الاقتصادى لأهالى القرى، وخلق فرص عمل غير تقليدية، بجانب توفير الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية، والتى بلغت 18 قافلة طبية متخصصة خلال عام 2022, ومنح دراسية للطلاب حتى مرحلة الدراسات العليا.



المحافظ يسلم مفاتيح منازل بعد إعادة إعمارها



المحافظ يسلم مفاتيح منازل بعد إعادة إعمارها



المحافظ يسلم مفاتيح منازل بعد إعادة إعمارها



المحافظ يسلم مفاتيح منازل بعد إعادة إعمارها



المحافظ يسلم مفاتيح منازل بعد إعادة إعمارها



المحافظ يسلم مفاتيح منازل بعد إعادة إعمارها