إصابة شخصين فى مشاجرة بقرية العدوة بالفيوم

كانت قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، شهدت مشاجرة، نشبت بين طرفين بمنطقة بحر البلد، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان المشاجرة، وتبين إصابة مواطنان وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان أصيب 9 مواطنين، في مشاجرة، نشبت بين عائلتين، بقرية كفور النيل، بمحافظة الفيوم، من بينهم مصاب بطلق ناري خرطوش، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين، منهم مواطن مصاب بطلق ناري خرطوش، وباقي الإصابات متوسطة وناتجة عن الضرب بآلات حادة، وتم نقل المصابين الي قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وعمل الاسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

