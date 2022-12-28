محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير بالواحات والصف والعياط.. صور

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظ .

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ الخطه الاستثمارية للمشروعات المدرجة بمركز ومدينة الواحات البحرية، حيث تم وضع طبقة السن في شارع أحمد شاكر بعد الانتهاء من تمهيد وتوسعة الطريق لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالإضافة إلى تمهيد وتوسعة الطريق أمام محطة مياه التعمير بطول حوالي 800م ورفع كافة التعديات على الطريق العام.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة الصف في البدء في تنفيذ خطة الرصف بشوارع الجيش وجسر داوود، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.

كما تابع محافظ الجيزة، أعمال تركيب الإنترلوك لمتفرعات شارع أبو هميلة بمركز ومدينة العياط إلى جانب ذلك أعمال تركيب الانترلوك لعدد من الشوارع والمتفرعات بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة في ضوء حرص المحافظة على تطوير الطرق وتحسين حركة السير للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد، على مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعه الانتهاء منها .

وكان إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قد تفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشوارع المرحلة الثانية بعباس عناني وصيدناوي والجمهورية بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

وتابع نائب المحافظ، أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بالمرحلة الثانية بشارع عباس عناني، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تفقد أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحي بشارع الإمام الشافعي، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لعدم تكرار تلك المشكلة.



مشروعات الرصف والتطوير في الجيزة



مشروعات الرصف والتطوير في مدن الجيزة



مشروعات الرصف والتطوير بالواحات والصف والعياط



مشروعات التطوير بالواحات والصف والعياط وجنوب