فواكه لا تستغنى عنها فى فصل الشتاء

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول فصل الشتاء ينصح دائما بتعزيز المناعة وتناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض .

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض أنواع من الفواكه التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء لتعزيز المناعة وحمايتك من نزلات البرد والأنفلونزا وهى..

- البرتقال

يعتبر البرتقال من أبرز أنواع الفواكه التى نتناولها فى فصل الشتاء، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة وحماية الجسم من نزلات البرد والأنفلونزا.

- اليوسفى

اليوسفى من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم والوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى، كما أنه يحتوى على كمية عالية من فيتامين سى الذى يعزز المناعة.

- التوت البرى

يمكن أن يساعد التوت فى خفض مستويات الكوليسترول، وكذلك خطر الإصابة بمرض الشريان التاجى كما يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعزز المناعة.

- الجريب فروت

يعتبر الجريب فروت مصدرًا ممتازًا آخر لفيتامين سى، كما يحتوى أيضًا على مادة الليكوبين التى لها خصائص مضادة للأكسدة، وقد تلعب دورًا فى المساعدة فى تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وأبرزها سرطان البروستاتا، كما يساعد الجريب فروت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

- الكيوى

يحتوى الكيوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم والمناعة.