وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هذا القرار اتخذ في 7 مارس 2022 والذي أوقف عمليات التبني لمدة ثلاثة أشهر وتم تمديده حتى 31 ديسمبر 2022، وحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 وكذلك اتفاقية لاهاي بتاريخ 29 مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مسائل التبني الدولية .

ومن جانبها ، قالت الوكالة الفرنسية للتبني (إيه إف إيه) إنه في الدول التي تشهد حربا، ينفصل العديد من الأطفال عن آبائهم وأسرهم ويجدون أنفسهم متروكين لمصيرهم ولكي يتم تبني الطفل اللاجئ يجب أولا بذل جهود كبيرة للعثور على أفراد عائلته وهو أمر مستحيل في حالة الطوارئ .