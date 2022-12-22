وأضاف لوبينيتس - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه في حين أن الرقم الدقيق غير معروف حتى الآن، فقد حددت السلطات بالفعل هوية أكثر من 13 ألف طفل تم نقلهم إلى روسيا.



وحول غرف تعذيب الأطفال التي تم اكتشافها في مناطق تم تحريرها مؤخرا من السيطرة الروسية، قال لوبينيتس إنه تم العثور على إحداها في منطقة "خيرسون".



وأوضح لوبينيتس أن هذه المعلومات جاءت بالتحديد من مكتب حقوق الإنسان ومنه شخصيا، وذلك وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام أوكرانية .



وأشار لوبينيتس إلى أنه بعد تحرير عدة مناطق، قام هو شخصيا بزيارة مدينة "خيرسون" ورأى غرفة تعذيب حيث وجدت زنزانة منفصلة للأطفال، وذلك بحسب شهادات الأشخاص الذين كانوا محتجزين هناك .