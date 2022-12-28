غلق 24 معبر مخالف للسكة الحديد بمركزى الدلنجات وأبو المطامير فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وأبو المطامير بالبحيرة حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد غير القانونية حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات التى أجريت مؤخرا عن غلق 24 معبر غير شرعي ومخالف على السكة الحديد بمركزى الدلنجات وأبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابرغير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.

يذكر أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قد تفقدت الأعمال الجارية بمشروع تطوير محطة سكة حديد دمنهور، والتي تقوم بها هيئة سكك حديد مصر بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية والتحتية وخاصة في مجال تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية، باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وجذب الإستثمارات وذلك من خلال تهيئة الطرق للكثافات المرورية، ورفع كفاءة السكك الحديدية لما لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين.