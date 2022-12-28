ضبط 31 طن مستلزمات دهانات بلاستيك مجهولة المصدر بمصنع ببلبيس فى الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 31 طن مستلزمات دهانات بلاستيك مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على المصانع بنطاق مركز بلبيس، وأفاد بيان قيام قامت تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشى الإدارة بحملة تفتيشية، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين فتم ضبط مصنع لتعبئة دهانات ومعجون بلاستيك ببلبيس وتم تحرير محضر جنحة رقم 25581 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازته 31 طن مستلزمات معجون ودهانات بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكانت ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 71 طنا و730 كيلو أرز شعير مخبأ داخل أحد المخازن، بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز أولاد صقر، ذلك فى حملة مكبرة فى إطار بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

قامت الرقابة التموينية بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التجارية للتأكد من المعلومات الواردة إلى المديرية والتى تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل مخزنه بقرية السعادات بنطاق مركز أولاد صقر حيث تم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقية برفقة محمود جبر كبير مفتشى المديرية بالاشتراك مع حملة مباحث التموين بالشرقية برئاسة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد واسفرت الحملة عن ضبط كميه من الأرز الشعير قدرها 71 طن و720 كجم كانت مخبأه بأحد المخازن بناحية قرية السعادات بنطاق مركز أولاد صقر وتم نقل الكميات المضبوطه إلى أحد المضارب والتحفظ عليها بالمضرب بموجب إقرار إستلام مضبوطات على صاحب المضرب على سبيل الأمانة على ذمة المحضر رقم 13135جنح أولاد صقر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.