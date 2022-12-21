محافظ الشرقية يفتتح معرض توجيه التربية الفنية بمدرسة السادات الإعدادية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، معرض توجيه التربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية والمُقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية ، بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ، ودعاء زكريا المدير العام للشئون التنفيذية بالمديرية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول ، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان وعدد من موجهي ومعلمي التربية الفنية والموسيقية والمجال الصناعى والاقتصاد المنزلي بالتربية والتعليم وعدد من مديري الادارات التعليمية.

بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري وتقديم كورال التربية الموسيقية من طلاب وطالبات مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية للبنات والثانوية العسكرية للبنين لعدد من الأغاني الوطنية بالإضافة لتقديم إحدى طالبات ذوي الهمم عزفاً موسيقيا منفرداً على آلة البيانو نالت إعجاب واستحسان الحضور.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه معرض الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي والذي يضم المفروشات والمنتجات اليدوية ومنتجات مستوحاة من البيئة وكذلك تفقد معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية وكذلك مجسمات عن انجازات فخامة الرئيس ونماذج للمشروعات القومية المنفذة في نطاق محافظات الجمهورية وكذلك مواكبة المبادرات الرئاسية للتحضر للأخضر ومواكبة التغيرات المناخية.

كما حرص المحافظ على تفقد أقسام معرض التربية الفنية والذي يضم (اشغال فنية - مشغولات من الخزف والمعدن - منحوتات - ورق البردي - نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفه بأشكال فنية مختلفة - الجداريات والتي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل وتحكي بطولات أبناء الشرقية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من التوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكه الإبداع في الفنون المختلفة لتقديم أعمال ومشغولات فنيه بصورة مميزه.

وابتهاجاً بزيارة محافظ الشرقية قدم عدد من طلاب وطالبات المدرسة المشاركين في المعرض لمحافظ الشرقية هدايا تذكارية ( مجسمات لأعمالهم الفنية) معبرين عن سعادتهم بزيارة المحافظ ومشاركته افتتاح المعرض السنوي والذي يضم أعمالهم الفنية والابتكارية.

كما حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية مع الطلاب والمعلمين المشاركين بالمعرض مؤكداً على ضرورة الإهتمام بتنمية مواهبهم والاستمرار في المشاركة بالأنشطة الفنية بمختلف المدارس علي مستوي الإدارات التعلمية.

وخلال الزيارة افتتح محافظ الشرقية مشتل توجيه عام التربية الزراعية والذي يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما توجه المحافظ لتفقد ملاعب المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات ، مشدداً على ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها مؤكداً أن العقل السليم في الجسم السليم.

وفي نهاية الزيارة أهدي وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بقطاع التعليم ، ليؤكد المحافظ ان المحافظة علي أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنمية مواهب الطلاب واستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.