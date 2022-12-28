ضبط سيدة لتعديها بالضرب على مُسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية فى القاهرة

نجح رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة من القبض على سيدة لقيامها بالتعدى بالضرب على مُسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (مُسنة- مقيمة بدائرة القسم "مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم") بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها حضرت إليها إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها " على سبيل الأمانة " لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها مرة أخرى قامت بالدخول للشقة عُنوة، والتعدى عليها بالضرب، والإستيلاء منها على (بعض المشغولات ذهبية) كرهاً عنها ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (مقيمة بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها
بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات وإتهمتها بإرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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