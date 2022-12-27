ضبط لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 7 محاضر تموينية للمخابز البلدية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءً تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، ضمت ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، حيث تمكنت من ضبط 1200 كجم فيجيتار دواجن ولحوم انتهاء 7/8/20222 داخل مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة.
كما قامت حملة للمرور المخابز بإدارة تموين بندر طنطا، وتم تحرير سبعة محاضر موازين شريحة أولى وثانية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وكان قد عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة اجتماعا مع المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالغربية، وذلك لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام وأعضاء المكتب الفنى.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف 15 مشروعا جارى العمل بهم داخل قرى زفتى، تتنوع ما بين محطات رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، وصلات ومحطات معالجة، حيث شدد المحافظ على الانتهاء من كافة الأعمال المدنية لحين ورود الأجهزة والمعدات.
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