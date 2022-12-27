ضبط لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 7 محاضر تموينية للمخابز البلدية بطنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءً تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، ضمت ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة، حيث تمكنت من ضبط 1200 كجم فيجيتار دواجن ولحوم انتهاء 7/8/20222 داخل مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

كما قامت حملة للمرور المخابز بإدارة تموين بندر طنطا، وتم تحرير سبعة محاضر موازين شريحة أولى وثانية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.