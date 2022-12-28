التموين: بدء تنظيم معارض "أهلا رمضان" أول يناير حتى نهاية الشهر الكريم

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه سيتم إنشاء معارض أهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر القادم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، لافتا إلى أن معارض اهلا رمضان سوف تنطلق بداية من 1-1-2023 بكل المحافظات وستستمر لنهاية شهر رمضان.

وأضاف المصيلحى، خلال اجتماعه ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بحضور الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك واحمد مهدى مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وعادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ، إلى جانب عدد من اعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والموردين والمنتجين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الافراجات الجمركية التى أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع وكذلك مستلزمات الإنتاج، مطالبا رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن خمس معارض بكل محافظة كحد أدنى، وكذلك إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع اهلا رمضان وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لتوفير الاماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

من جانبه، أكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية والمصنعين لزيادة المعروض من السلع والمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً الى أن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة لخروج السلع من الموانئ ومستلزمات الإنتاج أيضًا .

وطالب المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة التجار بطرح السلع للمواطنين بسعر عادل مشيرا إلى أن التنافسية هى من ستخلق هذا السعر العادل للمواطنين، واضاف أنه تم إعداد الدراسات اللازمة مع الغرف التجارية والمحافظين لاختيار الأماكن المناسبة بكل محافظة لتنتشر تلك المعارض بكل أرجاء المحافظات.

وقد استمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة لطلبات الحاضرين ووعدهم بتذليل كل العقبات أمامهم، مؤكد أن الكل وجب علية التكاتف لصالح المواطن وتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة، مع أهمية تحديد اماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لكافة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية، لتلبية احتياجات المستهلكين.