اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. إندونيسية تتظاهر بأنها ميتة هربا من سداد الديون.. الغوريلا الأكثر وحدة فى العالم تستعد لعيد ميلاد آخر خلف القضبان.. حادث سير ضخم فى الصين يسفر عن قتيل وعشرات الإصابات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:00 م
صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. إندونيسية تتظاهر بأنها ميتة هربا من سداد الديون.. الغوريلا الأكثر وحدة فى العالم تستعد لعيد ميلاد آخر خلف القضبان.. حادث سير ضخم فى الصين يسفر عن قتيل وعشرات الإصابات العالم هذا المساء
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير أهم الأخبار المتنوعة على مدار الساعات الماضية خلال السطور التالية.
 

إندونيسية تتظاهر بأنها ميتة هربا من سداد الديون

صورت امرأة إندونيسية موتها على وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا تضطر إلى سداد ديونها البالغة 4.2 مليون روبية إندونيسية ما يعادل 268 دولارا.
 
 ووفقًا لدائنها طلبت ليزا ديوى براميتا بالفعل تمديد القرض لأنها لم تستطع سداد أموالها.
 
لكن عندما كان الموعد النهائى الثانى على وشك الانتهاء، أعلن ابن المرأة وفاتها المأساوية على "فيس بوك"، إلى جانب صور الجثة كاملة بقطع من القطن فى أنفها.
 
الوفاة الوهمية
الوفاة الوهمية
صور مفبركة للوفاة
صور مفبركة للوفاة
اكتشاف فبركة الصور
اكتشاف فبركة الصور
 

الغوريلا الأكثر وحدة فى العالم تستعد لعيد ميلاد آخر خلف القضبان

من المقرر أن تقضى غوريلا أطلق عليها "أكثر غوريلا وحيدة فى العالم" عيد ميلاد آخر فى قفص صغير، حيث ظلت الغوريلا البالغة من العمر 33 عامًا عالقة فى حديقة حيوان باتا المثيرة للجدل فى تايلاند لأكثر من 30 عامًا، على الرغم من الحملة الدولية لإنقاذ غوريلا بوا نوي، والتى تعتبر الغوريلا الوحيدة فى البلاد، ولا يبدو أن السلطات اتخذت أى خطوات نحو مساعدتها، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.

قال صاحب الحيوان فى أكتوبر الماضى إنه لن يسمح بإطلاق سراح "بوا نوى" إلا إذا حصل على ما يصل إلى 700 ألف جنيه إسترلينى.
 
وقال جيسون بيكر، نائب رئيس  PETA Asiaوهى جمعية للرفق بالحيوان "تعاني الغوريلا بوا نوي من ضائقة نفسية شديدة في السياج الخرساني الذي كانت محصورة فيه بمفردها لأكثر من 30 عامًا، وهي فترة أطول مما يعيشه معظم التايلانديين".
 
وتابع "جميع الحيوانات المحتجزة هناك محصورة في حاويات صغيرة قاحلة ومثيرة للشفقة وتحرم من أشعة الشمس والهواء النقي وفرص ممارسة الرياضة أو الانخراط في سلوك ذى مغزى بالنسبة لها."
 
 

حادث سير ضخم فى الصين يسفر عن قتيل وعشرات الإصابات

قتل شخص في حادث مرورى كبير تضررت فيه نحو 200 مركبة في وسط الصين، وفق ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في"، اليوم، الأربعاء، بينما أظهرت صور من الموقع حالة من الفوضى.

 
وأظهرت صور التُقطت من الجو مئات سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والشاحنات التى اصطدم العديد منها ببعضها بعضًا مكوّمة على جزء من الطريق السريع وسط الضباب الكثيف.
 
وأظهرت صور أخرى انتشرت بشكل واسع على الإنترنت هياكل مشوّهة لعدة مركبات اصطدمت بأخرى.
 
 
 

العالم هذا المساء

الصين

إندونيسيا

غوريلا

عيد الميلاد



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. الدفاع المدنى العراقى يسيطر على حريق مصفاة نفط بأربيل.. شرطة إسبانيا تضبط 4.4 طن من مخدر الحشيش قبالة سواحلها.. وموسكو تحظر توريد المنتجات البترولية لأى دولة حددت سقفا لأسعار النفط الروسى

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:00 م

صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص فى إسبانيا جراء سقوط حافلة بنهر ليريز.. سجن "ليوبين" فى النمسا يعامل نزلاءه كفندق فاخر.. وانهيار جليدى ضخم فى منتجع نمساوى يسفر عن وقوع إصابات خلال الكريسماس

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:00 م

العالم هذا المساء.. جو بايدن وزوجته يحتفلان بالكريسماس: أتمنى أن تحظوا بأعياد ميلاد رائعة.. مجهول يحمل مطرقة يقتل 3 أشخاص فى سايتاما اليابانية.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار عشية عيد الميلاد ببريطانيا

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:00 م

العالم هذا المساء.. مصرع 19 شخصا على الأقل بسبب العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة الأمريكية.. مواجهات فى باريس بين الأمن ومحتجين على مقتل أكراد.. اليونان تعلن إنقاذ 147 طفلاً من حطام السفن خلال الفترة الماضية

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة