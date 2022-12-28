صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. إندونيسية تتظاهر بأنها ميتة هربا من سداد الديون.. الغوريلا الأكثر وحدة فى العالم تستعد لعيد ميلاد آخر خلف القضبان.. حادث سير ضخم فى الصين يسفر عن قتيل وعشرات الإصابات

وكالات

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إندونيسية تتظاهر بأنها ميتة هربا من سداد الديون

صورت امرأة إندونيسية موتها على وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا تضطر إلى سداد ديونها البالغة 4.2 مليون روبية إندونيسية ما يعادل 268 دولارا. ووفقًا لدائنها طلبت ليزا ديوى براميتا بالفعل تمديد القرض لأنها لم تستطع سداد أموالها. لكن عندما كان الموعد النهائى الثانى على وشك الانتهاء، أعلن ابن المرأة وفاتها المأساوية على "فيس بوك"، إلى جانب صور الجثة كاملة بقطع من القطن فى أنفها.

الوفاة الوهمية

صور مفبركة للوفاة

اكتشاف فبركة الصور

الغوريلا الأكثر وحدة فى العالم تستعد لعيد ميلاد آخر خلف القضبان

من المقرر أن تقضى غوريلا أطلق عليها "أكثر غوريلا وحيدة فى العالم" عيد ميلاد آخر فى قفص صغير، حيث ظلت الغوريلا البالغة من العمر 33 عامًا عالقة فى حديقة حيوان باتا المثيرة للجدل فى تايلاند لأكثر من 30 عامًا، على الرغم من الحملة الدولية لإنقاذ غوريلا بوا نوي، والتى تعتبر الغوريلا الوحيدة فى البلاد، ولا يبدو أن السلطات اتخذت أى خطوات نحو مساعدتها، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.

قال صاحب الحيوان فى أكتوبر الماضى إنه لن يسمح بإطلاق سراح "بوا نوى" إلا إذا حصل على ما يصل إلى 700 ألف جنيه إسترلينى.

وقال جيسون بيكر، نائب رئيس PETA Asiaوهى جمعية للرفق بالحيوان "تعاني الغوريلا بوا نوي من ضائقة نفسية شديدة في السياج الخرساني الذي كانت محصورة فيه بمفردها لأكثر من 30 عامًا، وهي فترة أطول مما يعيشه معظم التايلانديين".

وتابع "جميع الحيوانات المحتجزة هناك محصورة في حاويات صغيرة قاحلة ومثيرة للشفقة وتحرم من أشعة الشمس والهواء النقي وفرص ممارسة الرياضة أو الانخراط في سلوك ذى مغزى بالنسبة لها."