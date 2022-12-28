صورة اليوم.. الأقصر تطلق موسم تجفيف الطماطم فى المناشر لتصديرها للخارج

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلقت محافظة الأقصر، فى تلك الأيام رسمياً عقب بدء موسم حصاد الطماطم بالمزارع، فى الموسم الأشهر وهو موسم تجفيف الطماطم فى المناشر لتصديرها للخارج، حيث يجري مواصلة أعمال الحصاد داخل مزارع الطماطم المختلفة فى شرق وغرب الأقصر، فيعتبر محصول الطماطم ثانى أهم محصول بعد قصب السكر فى الشتاء بتلك المدينة، إذ إنه فى تلك الفترة من العام يقوم الجميع بحصاد وفرز محصول الطماطم لبيع جزء منه فى الشوادر بأسعار أقل من طوال العام، والطماطم الأفضل يتم تجفيفها فى مناشر التجفيف المنتشرة بمختلف أرجاء الأقصر لتصديرها للخارج.

وفى هذا الصدد يقول المهندس عبد الكريم دياب المسئول عن أكبر منشر لتجفيف الطماطم فى الأقصر والصعيد، أنه بعد رحلة الحصاد للطماطم من المزارع فى جبال الأقصر، تنتقل لمرحلة جديدة وهى مرحلة البيع بالشوادر أو التجفيف للطماطم، حيث تنتشر بمختلف أرجاء المحافظة مناشر الطماطم، وذلك عبر الاستعانة بخبرات مهندسى الزراعة بالصعيد والوجه البحرى للحصول على أفضل طرق التجفيف لتقديم أفضل المنتجات لتصديرها للخارج.

ويضيف المهندس عبد الكريم دياب لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل بالزراعة التعاقدية والتى يجرى فيها التعاقد مع المزارعين لأخذ محصول الطماطم والأصناف الصالحة للتجفيف، ويتم فرزها ثم غسيلها وتقطيعها وفرزها للوصول للمناشر والتجفيف، ثم التجميع والفرز بدرجات مختلفة ثم التعبئة داخل محطة الفرز بمدينة إسنا على حسب رغبة المستورد من الخارج فى علب أو أجولة كبيرة بها كميات الطماطم المطلوبة، موضحاً أنه تجفيف الطماطم يهدف إلى التصدير بالأسواق الأوروبية والخارجية بجانب توظيف شاب وفتيات فى كافة الخطوات حتى التجفيف.

وأكد أن عملية تجفيف الطماطم للمزارعين تعد حالياً هدف كبير للمزارعين، والذى أطلقته الشركات الدولية والجمعيات العاملة فى مجالات الزراعة المختلفة، حيث تم فتح الباب فى 2015 للعمل فى مشروعات تجفيف الطماطم بجنوب الصعيد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ودعم المزارعين وتدريبهم على أعمال التجفيف للطماطم، وانتشرت مؤخراً عشرات المناشر لتجفيف الطماطم فى مختلف أنحاء مدن وقرى الأقصر، لتصديرها للخارج والحماية من خسائر تقلب أسعار الطماطم فى الأسواق بصورة دائمة.



أكبر منشر لتجفيف الطماطم بمحافظة الأقصر



أكبر منشر لتجفيف الطماطم جنوب الأقصر



الانطلاق فى موسم تجفيف الطماطم



الطماطم الحمراء على جهاز الفرز قبل التجفيف



الطماطم تدخل على سير جهاز الغسيل والفرز



الطماطم منورة على جهاز الفرز والغسيل



العمال بالمنشر خلال مراحل غسيل وفرز الطماطم



العمل فى موسم تجفيف الطماطم بالأقصر



الفتيات خلال موسم تجفيف الطماطم بجبال الأقصر



المهندس عبد الكريم دياب يكشف تفاصيل التجفيف



المهندس عبد الكريم يكشف تفاصيل موسم تجفيف الطماطم



انطلاق موسم تجفيف الطماطم فى غرب الأقصر



أول أيام موسم تجفيف الطماطم بالأقصر



بدء موسم تجفيف الطماطم فى غرب الأقصر



تجهيز كميات الطماطم لتجفيفها بالأقصر



تقطيع الطماطم قبل دخول مرحلة التجفيف



تقطيع الطماطم لتجهيزها للتجفيف بالأقصر



سحر الطماطم على جهاز الفرز قبل التجفيف



فرحة المزارعين مع بدء موسم تجفيف الطماطم



كميات الطماطم تستعد للتجفيف بالأقصر



مهندسين الاقصر خلال موسم تجفيف الطماطم