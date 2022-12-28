محافظ الأقصر يصدر قرارا بشأن الضوابط والاشتراطات البنائية.. اعرف التفاصيل

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، القرار رقم 517 لسنة 2022 بشأن وضع الضوابط والإشتراطات البنائية لتوابع مدينة الأقصر، وذلك فى إطار تنظيم المنظومة العمرانية بالمحافظة والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وفى ضوء الإجراءات والتنسيقات التى تم اتخاذها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويتضمن القرار أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لتنظيم حركة الأحوزة العمرانية المعتمدة لتوابع مدينة الأقصر الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبقيد ارتفاع 12 متر ووفقا لما ورد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وذلك طبقا لأحكام المادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية طبقا للآتي:- (عرض الطرق الداخلية 4 م - عرض الطرق الرئيسية 6 م - عرض طريق داير الناحية 8 م - الامتداد العمرانى 6 أمتار - الإرتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 12 متر - يتم الالتزام بالردود فى حال إذا ما قل عرض الطريق عن الحدود المسموح بها).

فيما واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، استقبال المواطنين فى لقاء "اليوم المفتوح" بديوان عام المحافظة، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل الحلول الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور هدى المغربى سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، حيث يأتى ذلك حرصًا من المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، تعليماته إلى ممثلى مديرية التضامن الاجتماعى، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التى تتعلق بطلبات المساعدات التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التى تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.