سيل وادي الأزارق بوسط سيناء يواصل تدفقه لليوم الثانى دون أضرار

شمال سيناء - محمد حسين

واصل سيل وادي الأزارق بوسط سيناء، تدفقه لليوم الثانى عبر مساره المؤدى لوادى العريش دون أن يتسبب فى أى أضرار.

قال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنه تفقد القرى التابعة لمركز ومدينة الحسنة لمتابعة المناطق التي تعرضت إلى سيول ما بين خفيفة ومتوسطة خلال موجة الطقس التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، والأماكن التي تأثرت بفعل حركة مياه الأمطار والسيول حيث شملت الجولة التفقدية المرور علي قرية بغداد ومنها لقرية الغرقدة وأم شيحان وقرية أم قطف وتوابعها ووادي العمرو حتي منفذ العوجة.

وأوضح أن الأماكن التي وصلت بها السيول بالفعل هى منطقة وادى الأزارق التابع لقرية وادي العمرو، مؤكدا عدم وجود أي أضرار للسيل سواء في الأرواح أو الأماكن، لافتا أنه تم الاطمئنان علي الصيانات المنفذة علي جانبي الطرق لتيسير حركة مياه السيول علي الطرق وقت حدوثها.

وأشار إلى أنه يتواصل رفع درجة الإستعداد القصوي وانعقاد غرفة العمليات بديوان عام المجلس والمدينة علي مدار الساعة لتتولي متابعة مواجهة سقوط الأمطار، وبدورهم يتابع رؤساء الوحدات المحلية بالقري فضلا عن الطواقم البشرية والمعدات عقد غرفة العمليات الفرعية وربطها مباشرة بالرئيسة بديوان عام المجلس والمدينة لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وشهدت أجواء شمال سيناء لليوم الثانى توقف سقوط الأمطار وأجواء مستقرة بمناطقها الساحلية وخلت السماء من الغيوم مع انخفاض فى درجات الحرارة، واستمرار مجلس مدينة العريش تنفيذ أعمال سحب لآثار الأمطار من شوارع المدينة.

وأعلن أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية في مختلف مدن شمال سيناء، لافتا ان غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية لم تتلق أى إخطارات أو بلاغات بسبب الظروف الجوية.

واعلن مجلس مدينة العريش، انه تم الدفع بكافة المعدات والأفراد المنوطة بالعمل خلال فصل الشتاء وتقسيم العمل بالمدينة إلى ثلاث قطاعات من شرق المدينة ووسط المدينة وغرب المدينة وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال بتلك القطاعات بالاشتراك الفعال مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش.

وتم العمل بشوارع مناطق الشباب والرياضة وجسر الوادي والزهور والمساعيد وكرم أبو نجيلة وشرق الوادي والصفا والسمران، ومتابعه عمل غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش والتي تم تطهيرها مسبقا، وتجوب سيارات المجلس والصرف والمياه ومعدات مواتير شفط المياه التابعة للحمايه المدنيه شوارع العريش بالكامل، ويتواصل العمل فى نزح المياه في بعض الأماكن حرصا علي عدم تراكمها بسبب شدة واستمرار الأمطار بغزارة حرصا علي سلامة المواطنين وسهولة المرور بالسيارات .

وسادت فرحة بين اهالى شمال سيناء لسقوط المطر بهذه الغزارة بعد طول انتظار هذا العام .



جانب من تدفق سيل وادي الأرزاق بوسط سيناء (1)



جانب من تدفق سيل وادي الأرزاق بوسط سيناء (2)