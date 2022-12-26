إغلاق ميناء العريش البحري أمام الحركة الملاحية بسبب التقلبات الجوية

شمال سيناء - محمد حسين

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجددا ميناء العريش البحرى أمام حركة الملاحة بعد تعرض محافظة شمال سيناء لموجة طقس متقلب.

أفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.



وتواصل سقوط زخات مطر خفيفة بلا انقطاع على مناطق شمال سيناء الساحلية، وغطت موجة سقوط الأمطار التى تشهدها المحافظة مناطق شمال مركز الحسنة وقرية وادى العمر بوسط سيناء وسط استعدادات لاحتمال حدوث سيول بالمناطق الجبلية.



وتكونت مجددا فى شوارع مدينة العريش برك المياه نتيجة سقوط أمطار خفيفة متقطعة مصحوبة بصوت رعد بين الحين والآخر.



وبدأ هطول الأمطار منتصف ليلة أمس وعمت مناطق شمال سيناء الساحلية بمراكز بئر العبد والعريش ومناطق شرق العريش والشيخ زويد.



وقامت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش، وشركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، سحب برك المياه المتجمعة فى شوارع وميادين مدينة العريش.



ولم تتلق غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالقرى ومجالس المدن وديوان المحافظة أى بلاغات بوقوع حوادث، كما لم تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة على حركة الحياة اليومية للمواطنين فى المدن، وانشطة المزارعين بالقرى بكافة مراكز المحافظة.



وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أنه فى إطار حالة الاستعداد لسقوط امطار تشهد المدينة قيام فريق من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه بسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع والميادين وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين، وتم تجهيز سيارات الكسح وترتيب العمل فى 3 مناطق هى شرق المدينة، ووسط المدينة، وغرب المدينة، وتحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارة والعمال تحت إشراف المتابعة والأزمات وعرض وتنبيه المواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء واعمدة الإنارة والمظلات والاشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم.



ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.