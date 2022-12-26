معدات مجلس مدينة العريش تواصل نزح مياه الأمطار من الشوارع

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش بشمال سيناء، بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى والحماية المدنية نزح مياه الأمطار المتجمعة فى برك بشوراع المدينة.

اعلن مجلس مدينة العريش، انه تم الدفع بكافة المعدات والأفراد المنوطة بالعمل خلال فصل الشتاء، وتقسيم العمل بالمدينة إلى ثلاث قطاعات من شرق المدينة ووسط المدينة وغرب المدينة وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال بتلك القطاعات بالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش.

وتم العمل بشوارع مناطق الشباب والرياضة وجسر الوادي والزهور والمساعيد وكرم أبو نجيلة وشرق الوادي والصفا والسمران، ومتابعه عمل غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش والتي تم تطهيرها مسبقا، وتجوب سيارات المجلس والصرف والمياه ومعدات مواتير شفط المياه التابعة للحمايه المدنيه شوارع العريش بالكامل، ويتواصل العمل فى نزح المياه في بعض الأماكن حرصا علي عدم تراكمها بسبب شدة واستمرار الأمطار بغزارة حرصا علي سلامة المواطنين وسهولة المرور بالسيارات .

وتشهد شمال سيناء هبوب رياح شديدة باردة بالتزامن مع تواصل سقوط زخات مطر خفيفة بلا انقطاع عمت كافة مناطق شمال سيناء الساحلية .

وتسببت الأمطار مجددا فى تكون برك المياه بشوراع العريش والتى اعاقت حركة السير.

وقال أهالى ان الامطار تتساقط زخات خفيفة منذ الصباح وامتدت من مناطق العريش والشيخ زويد لتشمل مناطق جنوب رفح ووسط سيناء وغرب وشرق مركز بئر العبد .

وسادت فرحة بين اهالى شمال سيناء لسقوط المطر بهذه الغزارة بعد طول انتظار هذا العام .

أفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.