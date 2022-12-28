"ستر ودفا" حملة لتركيب أبواب وشبابيك بنظام التقسيط بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تستكمل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في محافظة أسوان لمجابهة فصل الشتاء، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر الشتاء.

وأكد محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأشاد، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية بدأت فى إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة أسوان، ونجحت حتى الآن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، ومنذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان فى إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20,186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وفى محافظة أسوان تم إعادة إعمار 1112 منزلا فى 36 قرية .

وأشار شعبان، إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

وأوضح شعبان، أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالمشاركة فى تركيب سقف و ابواب وشابيك بمبلغ 4950 جنيها، أو مبلغ 280 جنيه على أقساط ممتدة لمدة 18شهر، أو المشاركة بالسهم مرة واحدة بمبلغ 250 جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين .

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.



تعريش أسقف منازل ضمن حملة ستر ودفا بأسوان (1)



تعريش أسقف منازل ضمن حملة ستر ودفا بأسوان (2)



تعريش أسقف منازل ضمن حملة ستر ودفا بأسوان (3)